Россиянам рассказали, когда они смогут увидеть микролуния

Обсерватория Университета Решетнёва: россияне смогут увидеть микролуние в мае
Жители России в мае смогут наблюдать два полнолуния, одно из которых, известное как Голубая Луна, станет самым маленьким микролунием года. Об этом РИА Новости рассказали в обсерватории Университета Решетнёва.

В публикации отмечается, что микролуние происходит, когда Луна находится в самой удаленной точке от Земли. Первое из двух микролуний в 2026 году должно произойти 1 мая в 20:23 мск.

Второе — Голубая Луна — должно состояться 31 мая. Это должно стать самым маленьким микролунием года.

В древности Луна играла для человека важнейшую роль — по ней определяли время, сроки сельскохозяйственных работ, планировали охоту. Современная наука давно подвергла сомнению влияние фаз Луны на психику, здоровье и быт людей. Тем не менее многие продолжают сверяться с лунным календарем, планируя дела, стрижку волос или разные виды работ в саду. «Газета.Ru» рассказала о лунном календаре на 2026 год, фазах Луны по месяцам и о том, что они означают.

Ранее над Москвой появилась «розовая» Луна.

 
