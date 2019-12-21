В кафе под Пермью 10 человек отравились неизвестным веществом
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В Пермском крае в кафе отравились 10 человек. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что инцидент произошел в городе Березники.
Уточняется, что девять человек поступили в больницу с симптомами отравления газа.
Согласно предварительным данным, причиной отравления стало неизвестное вещество, которым в соседнем помещении травили тараканов.
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