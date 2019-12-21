В Хабаровском крае пьяный мужчина застрелил из ружья малолетнего сына
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В Хабаровском крае возбудили уголовное дело после убийства отцом маленького ребенка. Об этом сообщает «Интерфакс».
По данным следствия, 31-летний мужчина выстрелил в сына из ружья. Ребенок получил ранение, от которого скончался.
Отмечается, что в момент произошедшего мужчина был пьян.
Кроме того, у него не было разрешения на ружье.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
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