В Хабаровском крае пьяный мужчина застрелил из ружья малолетнего сына

В Хабаровском крае возбудили уголовное дело после убийства отцом маленького ребенка. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным следствия, 31-летний мужчина выстрелил в сына из ружья. Ребенок получил ранение, от которого скончался.

Отмечается, что в момент произошедшего мужчина был пьян.

Кроме того, у него не было разрешения на ружье.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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