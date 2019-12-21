Население Украины в 2019 году сократилось до 42 млн человек

С января по октябрь 2019 года была зафиксирована убыль населения Украины. Оно уменьшилось на 212,5 тысячи человек, передает ТАСС со ссылкой на украинскую Государственную службу статистики (Госстат).

Согласно информации ведомства, по состоянию на 1 ноября на Украине проживает 41 940700 человек.

При этом в ноябре 2018 года численность населения в стране составляла 42 198483 человек.

По имеющейся информации, на 57 новорожденных приходится 100 умерших.

Также ведомство сообщило, что 53,7% населения на Украине составляют женщины, а 46,3% — мужчины.

Отмечается, что всеукраинская перепись населения намечена на ноябрь 2020 года.