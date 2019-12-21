Более 750 тысяч человек эвакуировали из-за угрозы взрывов в Москве с 28 ноября

В Москве с 28 ноября количество эвакуированных из-за волны лжеминирований достигло 750–770 тысяч человек. Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что за три с лишним недели, по разным оценкам, угрозы получили от 7 до 8 тыс. объектов столицы, многие — неоднократно.

По данным агентства, пик «минирований» в Москве приходится на 19 декабря, когда полиция и спасатели проверили не менее 1 тыс. объектов, а количество эвакуированных приблизилось к 170 тысячам человек.

Последние сообщения об угрозах взрывов поступали в пятницу, 20 декабря. В этот день были эвакуированы около 65 тысяч человек. К потенциально опасным объектам анонимы причислили свыше 25 судов, почти 200 объектов образования, все станции Московского метро, храма Христа Спасителя, более 100 инженерных сооружений города — эстакады и мосты, другие объекты.

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