Уголовное дело возбуждено после гибели людей при обвале грунта в Тулуне
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По факту гибели троих человек при обвале грунта в Тулуне, Иркутская область, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по региону.
Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
В настоящее время сотрудники Следственного комитета осматривают место происшествия и проводят опрос очевидцев, назначены судебно-медицинские экспертизы.
Ранее стало известно, что в результате обвала грунта при строительных работах в детском доме Тулуна погибли три человека, еще двое пострадали.
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