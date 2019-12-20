Дым от лесных пожаров в Австралии достиг Мельбурна

На юго-востоке Австралии дым от лесных пожаров достиг Мельбурна. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на национальное бюро метеорологии.

Дым распространяется в юго-восточных штатах из-за очень высокой температуры воздуха. Местами температура превышает 40.

Согласно данным спутникового наблюдения, дым от пожаров в Новом Южном Уэльсе достиг Мельбурна.

До этого премьер-министр австралийского штата Новый Южный Уэльс Гладис Береджиклян объявила режим ЧС из-за опасности распространения пожаров. Из-за лесных пожаров были уничтожены гектары леса и пострадали сотни домов.