Арестован 12-й фигурант дела о покушении на главу ингушского центра «Э»
Двенадцатый фигурант дела о покушении на главу Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) Министерства внутренних дел Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева арестован в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда столицы.
Хадриев Б. А. был заключен под стражу до 18 февраля 2020 года по решению суда, заявили в пресс-службе.
Арестованному предъявлено обвинение по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконное ношение оружия».
2 ноября в Москве Ибрагим Эльджаркиев и его брат, работавший врачом в столичной клинике, были застрелены на улице Академика Анохина. Злоумышленник произвел не менее 10 выстрелов по своим жертвам.
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