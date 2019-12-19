Арестован 12-й фигурант дела о покушении на главу ингушского центра «Э»

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Двенадцатый фигурант дела о покушении на главу Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) Министерства внутренних дел Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева арестован в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда столицы.

Хадриев Б. А. был заключен под стражу до 18 февраля 2020 года по решению суда, заявили в пресс-службе.

Арестованному предъявлено обвинение по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконное ношение оружия».

2 ноября в Москве Ибрагим Эльджаркиев и его брат, работавший врачом в столичной клинике, были застрелены на улице Академика Анохина. Злоумышленник произвел не менее 10 выстрелов по своим жертвам.

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