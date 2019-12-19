Введенный из-за стрельбы в Москве план «Сирена» отменен

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Ситуация в центре Москвы после перестрелки у здания ФСБ России на Лубянке, 19 декабря 2019 года Ситуация в центре Москвы после перестрелки у здания ФСБ России на Лубянке, 19 декабря 2019 года
Ситуация в центре Москвы после перестрелки у здания ФСБ России на Лубянке, 19 декабря 2019 года
Максим Григорьев/ТАСС

Введенный из-за стрельбы у здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) в центре Москвы план «Сирена» отменен, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что неизвестный открыл стрельбу у здания ФСБ на Лубянке.

В ведомстве сообщили о нейтрализации нападавшего, его личность устанавливается. Есть пострадавшие.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в центре Москвы.

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