Введенный из-за стрельбы в Москве план «Сирена» отменен

Введенный из-за стрельбы у здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) в центре Москвы план «Сирена» отменен, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что неизвестный открыл стрельбу у здания ФСБ на Лубянке.

В ведомстве сообщили о нейтрализации нападавшего, его личность устанавливается. Есть пострадавшие.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в центре Москвы.

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