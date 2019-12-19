Введенный из-за стрельбы в Москве план «Сирена» отменен
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Введенный из-за стрельбы у здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) в центре Москвы план «Сирена» отменен, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ранее стало известно, что неизвестный открыл стрельбу у здания ФСБ на Лубянке.
В ведомстве сообщили о нейтрализации нападавшего, его личность устанавливается. Есть пострадавшие.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в центре Москвы.
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