Врио губернатора рассказал о ликвидации последствий паводка в Иркутской области

Работа по ликвидации паводка в регионе велась с отставанием, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Об этом сообщает РИА «Новости».

Для преодоления отставания была создана межведомственная рабочая группа, которая займется оперативным решением вопросов защиты прав пострадавших от паводка граждан, сообщил Кобзев.

Первостепенной задачей является создание реестра граждан, которые претендуют на получение свидетельств на приобретение жилья и капитальный ремонт, отметил врио губернатора.

Он также подчеркнул, что реестр должен быть размещен на сайте правительства и доступен всем гражданам.

Ранее Игорь Кобзев был назначен врио губернатора Иркутсткой области после отставки Сергея Левченко. В ходе визита в Тулун он провел встречу с пострадавшими от летнего паводка семьями.

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