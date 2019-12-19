Путин рассказал о ходе расследования дела Голунова

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о расследовании дела Ивана Голунова.

Путин вспомнил про чистки в правоохранительных органах, когда он только начал работать в КГБ..

«Больше никаких чисток нам не нужно проводить», — ответил Путин.

Говоря о Голунове, Путин заявил, что, несмотря на засекреченную информацию, расследование ведется.

«Что касается Голунова, такая у него фамилия? От работы отстранены пять человек. Они все уволены из МВД, против них заведены уголовные дела. Следствие ведет Следственные комитет», — заявил Путин.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию общения Путина с журналистами.

Голунова задержали 6 июня 2019 года из-за якобы обнаруженных свертков с наркотиками. Но известно об этом стало только на следующий день. Против журналиста было возбуждено уголовное дело о причастности к сбыту запрещенных веществ. Голунов сразу заявил, что наркотики ему подбросили. 11 июня дело официально закрыли.