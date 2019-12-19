Журналистов попросили не приносить большие плакаты на пресс-конференцию Путина

Названы ограничения, которые будут установлены на пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая назначена на четверг, 19 декабря. Об этом сообщаетРИА «Новости».

Отмечается, что в этом году Кремль попросил представителей прессы не использовать для привлечения внимания особо крупные плакаты, а именно больше формата А3 (297×420 мм), поскольку они мешают работе фотографов и операторов.

Так многие из представителей прессы используют плакаты с разными изображениями и фразами с целью привлечения внимания. Однако многие прибегают и к другим способам, например репортеры из Оренбурга приходят в фирменных кружевных платках, некоторые надевают карнавальные костюмы.

Уточняется, что на итоговой пресс-конференции появится рекордное количество журналистов — 1702.

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