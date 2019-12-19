Глава Амурской области сделал 31 декабря выходным днем

Губернатор Амурской области Василий Орлов объявил 31 декабря выходным днем. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

По его словам, несколько тысяч человек проголосовали в социальной сети по поводу переноса или непереноса выходного дня с 28 на 31 декабря.

«Итог – 95% за перенос. Так что, как обещали, учтем мнение большинства и перенесем выходной день», — написал Орлов.

Он добавил, что сегодня подпишет соответствующие документы.

Ранее 31 декабря выходным днем объявили около 20 регионов России.

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