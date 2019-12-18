Губернатор Астраханский области объявил 31 декабря выходным для госслужащих
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин объявил 31 декабря выходным днем для государственных служащих правительства. Об этом сообщает «Интерфакс».
Как отмечается, рабочий день перенесен на субботу, 28 декабря. В этот день от работы будут освобождены госслужащие.
Руководителям исполнительных органов власти региона, организациям и предприятиям также рекомендуется по возможности внести изменения в графики.
Ранее 31 декабря объявили выходным днем в Якутии, Ленинградской, Магаданской и Брянской областях, в Пермском крае и других регионах страны.
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