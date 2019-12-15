Тверской депутат устроил дебош в ночном клубе

В городе Вышний Волочек Тверской области депутат избил посетителей ночного клуба «ОЭЗ». Об этом сообщает Tverigrad.ru.

По словам очевидцев, в ночь на 15 декабря пьяный мужчина начал хамить гостям, а затем вместе с приятелями избил их.

Отмечается, что персонал заведения пытался остановить дебоширов, но их требования были проигнорированы. Кроме того, на место происшествия дважды приезжали полицейские, однако так и не забрали виновника конфликта в отделение.

На странице клуба в соцсетях появилась информация, что «в отношении гостей и персонала клуба были совершенны противоправные деяния».

Также в группе можно увидеть сообщение от посетителей ночного клуба.

«Мы поражены и возмущены хамским беспределом, который устроил … директор Вышневолоцкого колледжа и депутат Вышневолоцкого городского округа Арсеньев А. В.», — сообщили очевидцы происшествия.

Однако, в комментариях к посту некоторые отметили, что выдвинутые обвинения не подкреплены какими-либо доказательствами, а значит, это может быть провокацией.