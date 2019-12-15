В Петербурге мужчина избил и обокрал 92-летнюю блокадницу
В Санкт-Петербурге 92-летнюю женщину, пережившую блокаду Ленинграда, обокрал сосед по коммунальной квартире. Об этом сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что 28-летний мужчина, применив физическую силу к женщине, забрал у нее продукты, личные вещи, мобильный телефон и 1,7 тыс. руб.
По данным МВД, после обращения женщины в полицию, злоумышленник был задержан, а похищенное изъято. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».