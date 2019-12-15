Всплыла затонувшая со списанным плавдоком подлодка в Севастополе
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Затонувшая ночью в Севастополе подлодка со списанным судоремонтным сооружением уже всплыла. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Источник утверждает, что плавдок имел внутри списанную подводную лодку Б-380, которая всплыла и уже на плаву.
По словам источника, затопление произошло из-за плохого технического состояния дока.
До этого СМИ писали, что инцидент произошел в Южной бухте Севастополя.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
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