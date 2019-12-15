Рабочий погиб в аэропорту Уфы
close
Рабочий погиб в результате падения с третьего этажа строящегося здания аэропорта в Уфе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета России.
По данным ведомства, строитель упал с третьего этажа при проведении работ. Он скончался в машине скорой помощи.
По факту произошедшего проводится проверка, на место происшествия выехали сотрудники Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Слесарь погиб в оставившей без отопления 96 домов котельной Воронежа
— Двое рабочих погибли из-за падения на них кирпичей в Воронеже
— Двое рабочих погибли из-за обвала на кладбище в Мурманской области