Рабочий погиб в аэропорту Уфы

Рабочий погиб в результате падения с третьего этажа строящегося здания аэропорта в Уфе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

По данным ведомства, строитель упал с третьего этажа при проведении работ. Он скончался в машине скорой помощи.

По факту произошедшего проводится проверка, на место происшествия выехали сотрудники Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

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