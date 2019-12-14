Шествие 2020 Дедов Морозов прошло в Рыбинске

В Рыбинске Ярославской области в субботу, 14 декабря состоялся парад, в котором приняли участие 2020 Дедов Морозов, в том числе новогодний волшебник из Великого Устюга. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на городскую администрацию.

Стало известно, что шествие прошло под звуки оркестра и веселые мелодии из автомобилей.

Как уточняется, колонна прошла к старому центру Рыбинска — Красной площади.

Отмечается, что Дед Мороз из Великого Устюга традициионно стал тем, кто ажег огни на главной елке города.

«Новый год – это время, когда сбываются все мечты, все пожелания, ведь новогодняя сказка – самая любимая. Друзья мои, дарите больше добра друг другу, и тогда наша сказка будет самой доброй», — пожелал он горожанам и гостям города.

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