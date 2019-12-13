Песков счел неприятной ситуацию с рекордной убылью населения России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата, согласно которым естественная убыль населения в 2019 году станет рекордно высокой за последние 11 лет, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Представитель Кремля назвал сложившуюся ситуацию неприятной.

Однако он добавил, что такие данные были ожидаемы.

По его словам, демографическая яма в данный момент находится в своей кульминационной стадии. Песков сказал, что российские власти предпринимают усилия, нацеленные на сведение к минимуму ее последствий.

Как стало известно до этого, естественная убыль населения России за девять месяцев 2019 года составила 259 тысяч 600 человек.

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