Украинская полиция назвала основную версию убийства Шеремета

Замглавы украинской Нацполиции Евгений Коваль рассказал про основную версию убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, следствие считает, что основной версией преступления является «дестабилизация социально-политической ситуации в стране путем убийства известного лица».

При этом Коваль уточнил, что всего было четыре версии случившегося. Он отметил, что три из них не нашли подтверждения.

Журналиста Шеремета убили 20 июля 2016 года в Киеве. Он погиб в результате взрыва автомобиля.

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