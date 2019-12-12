В Москве в четверг ожидается +1°С

В Москве в четверг, 12 декабря, ожидается +1°С, свидетельствуют данные Гидрометцентра.

Как сообщают синоптики, днем температура будет варьироваться от -1°С до +1°С. Ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Ветер будет юго-западных направлений до 8 м/c.

Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.

Ночью температура опустится до -1°С, а ветер поднимается до 10 м/с.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.

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