Адвокат Александр Почуев заявил «Газете.Ru», что подозреваемый в убийстве Олег Соколов захотел выплатить компенсацию семье убитой им аспирантки Анастасии Ещенко.

По его словам, это будут деньги с продажи книги Соколова.

«Ко мне обратились издатели новой книги историка Соколова «Армия Наполеона» которая должна была быть презентована неделю назад. Будет доход от продаж. Олег Валерьевич хотел его направить в пользу пострадавших», — заявил Почуев.

При этом, он не стал называть возможную сумму компенсации.

«Конкретной суммы пока быть не может. Жизнь человека бесценна», — сказал Почуев.

Ранее Соколов решил написать книгу-исповедь.

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