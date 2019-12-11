31 декабря объявили выходным днем в Курганской области

Глава Курганской области Вадим Шумков объявил 31 декабря выходным днем. Об этом сообщается на официальном сайте правительства области.

Как отмечается, рабочий день перенесен на 28 декабря.

Известно, что Шумков запустил голосование на своей странице в Instagram о том, нужно ли делать 31 декабря выходным днем. Большинство ответили положительно.

Ранее также губернатор Свердловской области объявил 31 декабря выходным днем.

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