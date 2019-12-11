В Мурманске обезврежен готовивший теракт сторонник «Правого сектора»

В Мурманске задержан сторонник украинской экстремистской организации «Правый сектор» (организация запрещена в России)*, который готовил атаку на здание местной администрации. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.

Уточняется, что мужчина оказался россиянином. Он планировал взрыв с применением самодельного устройства. В отношении злоумышленника заведено уголовное дело по факту подготовки теракта.

Как стало известно, операция была проведена накануне. Мужчина был задержан, когда он забирал из тайника свою бомбу большой мощности.

«Правый сектор»* — организация, запрещенная в России.