Более 50 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта

Более 51 тыс. жителей самопровозглашенной Донецкой Народной республики получили российские паспорта по состоянию на декабрь 2019 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на главу ДНР Дениса Пушилина.

По словам Пушилина, в настоящее время на территории республики работают 37 отделений миграционной службы, в которых осуществляют выдачу паспортов ДНР, а также приемом документов для получения паспорта гражданина России.

Отмечается, что запланировано открытие дополнительных межрайонных отделений, в Донецке, Горловке, Енакиево, Макеевке. Среди них будет пять отделений, которые будут заниматься исключительно российскими паспортами.

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