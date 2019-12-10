Мужчину задержали после стрельбы в Москвы из-за дорожного конфликта с таксистом
В Москве мужчина устроил стрельбы из-за дорожного конфликта, его задержала полиция. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Как отмечается, инцидент произошел на Варшавском шоссе. Словесная перепалка произошла между таксистом и водителем иномарки.
В ходе конфликта водитель иномарки достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в асфальт, однако пуля срикошетила в сторону таксиста.
Пострадавший написал заявление в полицию.
После этого злоумышленника задержали. Против него возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК России («Хулиганство»).
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