В Петербурге эвакуируют четыре суда из-за писем о «минировании»
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Четыре районных суда Санкт-Петербурга эвакуируют из-за угроз о минировании. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что эвакуируется Петродворцовый суд и три районных суда.
По данным пресс-службы, в письмах с угрозами также говорится, что бомба может быть в том числе в нескольких школах и лицеях Петербурга.
Сообщения о «минировании» присылаются в адрес социально значимых объектов Москвы и Петербурга с конца ноября. Пока все угрозы оказались ложными.
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