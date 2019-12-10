В Петербурге эвакуируют четыре суда из-за писем о «минировании»

Четыре районных суда Санкт-Петербурга эвакуируют из-за угроз о минировании. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что эвакуируется Петродворцовый суд и три районных суда.

По данным пресс-службы, в письмах с угрозами также говорится, что бомба может быть в том числе в нескольких школах и лицеях Петербурга.

Сообщения о «минировании» присылаются в адрес социально значимых объектов Москвы и Петербурга с конца ноября. Пока все угрозы оказались ложными.

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