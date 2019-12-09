Около 800 человек участвуют в митинге у офиса Зеленского
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У офиса президента Украины проходит митинг, в котором в настоящее время принимают участие около 800 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
Уточняется, что нарушений правопорядка не зафиксировано.
Оппозиционеры и националисты призывают президента Владимира Зеленского «не сдавать национальные интересы» на встрече «нормандской четверки».
В Париже 9 декабря встречаются главы государств «нормандской четверки» — России, Украины, Франции, Германии, — чтобы обсудить дальнейшее урегулирование ситуации в Донбассе.
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