Около 800 человек участвуют в митинге у офиса Зеленского

У офиса президента Украины проходит митинг, в котором в настоящее время принимают участие около 800 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Уточняется, что нарушений правопорядка не зафиксировано.

Оппозиционеры и националисты призывают президента Владимира Зеленского «не сдавать национальные интересы» на встрече «нормандской четверки».

В Париже 9 декабря встречаются главы государств «нормандской четверки» — России, Украины, Франции, Германии, — чтобы обсудить дальнейшее урегулирование ситуации в Донбассе.

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