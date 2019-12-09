В Москве задержан напавший с ножом на бывшую жену на глазах у ребенка мужчина
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Полицейские задержали мужчину, напавшего с ножом на бывшую жену на глазах у ребенка на юго-востоке Москвы. Об этом сообщается на сайте Главного управления СК России по Москве.
Ранее сообщалось, что нападение произошло вечером 24 ноября. Женщине было нанесено ножевое ранение в живот.
Нападение совершил ранее судимый 27-летний бывший муж потерпевшей.
В ведомстве уточнили, что уголовное дело заведено по статье «Покушение на убийство».
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