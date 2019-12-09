Задержан подозреваемый в организации финансирования терроризма на Северном Кавказе

Сотрудники российского ФСБ, СК и Росфинмониторинга задержали жителя Дагестана, организовавшего в России сбор средств для финансирования террористических организаций. Об этом говорится в заявлении, поступившем в «Газету.Ru».

По данным следствия, мужчина с 2015 года по 2019 год вместе с братом, который был в Турции, занимались финансовым обеспечением запрещенных группировок.

«Ими было собрано не менее 2 млн рублей», — подчеркнули в СК.

В настоящее время расследование по делу продолжается. Брата подозреваемого объявили в международный розыск.

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