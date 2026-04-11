Симоньян рассказала, как Кеосаян впал в кому

Симоньян: Кеосаян впал в кому после пневмонии на фоне проблем с сердцем

Режиссер Тигран Кеосаян впал в кому из-за пневмонии на фоне сердечных заболеваний. Об этом сообщила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

В интервью Лере Кудрявцевой она рассказала, что за состоянием Кеосаяна тщательно следили врачи. Он ежедневно проходил по 10 тыс. шагов, строго придерживался режима приема лекарств и регулярно проходил медицинские обследования.

День перед госпитализацией Кеосаян провел активно, а вечером посетил день рождения общей знакомой, отметила Симоньян.

«У него больное сердце, наслоилась пневмония, он задыхался», – пояснила она, добавив, что все это довело его до больничной койки.

По ее словам, она час стояла на коленях перед дверью палаты и молилась, после чего ворвалась туда. «Увидела, что они пытаются завести Тиграну сердце», — сказала журналист.

Симоньян вспомнила, что на второй или третий день после госпитализации врачи сообщили ей о полном разрушении мозга Кеосаяна и отсутствии надежды на выздоровление.

«Я все равно ходила каждый день с ним, разговаривала, читала ему, молилась. Он мне отвечал, насколько это возможно, как врачи говорили, рефлекторно. Даже этот ад был лучше, чем сейчас, когда его вообще нет», – поделилась она.

Известный кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве. В его фильмографии такие работы, как «Президент и его внучка», «Мужская работа», «Ландыш серебристый», «Ялта-45», «Три товарища», «Заяц над бездной» и «Мираж». Последний фильм Кеосаяна «Семь дней Петра Семеныча» вышел в 2025 году и был снят по сценарию Маргариты Симоньян. Он также работал на радио и телевидении. В 2024 году получил звание заслуженного деятеля искусств РФ, а в 2025 году – заслуженного артиста России.

Тигран Кеосаян скончался 26 сентября 2025 года.

Ранее Симоньян сообщила о неизлечимой болезни своего ребенка.