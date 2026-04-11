Делегации Ирана и США начали новый раунд переговоров

Tasnim: делегации Ирана и США начали третий раунд переговоров в Исламабаде

В Исламабаде начался третий раунд переговоров делегаций США и Ирана. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

Этот раунд консультаций проходит с участием пакистанских официальных лиц, которые выступают в качестве посредников.

«Несколько минут назад делегации переговорщиков Ирана и Соединенных Штатов приступили к новому раунду консультаций с участием пакистанских официальных лиц», — указало агентство.

Ирано-американские консультации продолжаются уже восемь часов.

До этого агентство РИА Новости заявило, что делегация США на переговорах в Пакистане выдвигает «крайне завышенные» требования к Ирану. При этом, по данным источника, Тегеран стремится сохранить успехи, достигнутые за время конфликта.

Переговоры между Ираном и США по поводу урегулирования на Ближнем Востоке начались в Исламабаде 11 апреля при посредничестве премьера Пакистана Шахбаза Шарифа. От Исламской Республики участвуют глава МИД Аббас Арагчи и спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

Американскую делегацию из 71 человека возглавляет вице-президент Джей Ди Вэнс. В нее также входят спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, член совета нацбезопасности Энди Бэйкер и советник по делам стран Азии Майкл Вэнс. США привлекли к переговорам «полный набор американских экспертов по соответствующим тематическим областям». Еще одна группа специалистов сопровождает встречу из Вашингтона.

Ранее в Ормузском проливе впервые после прекращения огня заметили нефтяные супертанкеры.