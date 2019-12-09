Пилот севшего в московском поле самолета рассказал о первом полете после ЧП

Командир аварийно приземлившегося в кукурузном поле Подмосковья самолета А321 Дамир Юсупов рассказал, как прошел его первый полет после ЧП. Об этом он сказал «Известиям».

Юсупов признался, что он хотел поскорее сесть за штурвал, чтобы перебороть волнение после случившегося. По его словам, он очень переживал, когда зашел в кабину впервые после трудной посадки самолета.

«Возникло такое чувство, будто перерыва и не было — сразу все вспомнил», — добавил Юсупов.

Благодаря поддержке коллег и инструкторов пилот смог совершить штатный полет после инцидента.

«Жизнь изменилась», — обобщил Юсупов.

Cамолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку 15 августа неподалеку от аэропорта вылета. Лайнер столкнулся со стаей чаек, что привело к поломке двигателей. Пилоты приняли решение об экстренном приземлении на кукурузном поле возле деревни Рыбинское Раменского района. Посадка была жесткой, но никто не погиб (на борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа).

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин вручил Героя России посадившим самолет в кукурузном поле летчикам

— Командир аварийно севшего A321 рассказал, что не собирался становиться героем

— Командир аварийно севшего А321 разделил торт со спасенными пассажирами