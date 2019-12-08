Суд арестовал заведующую московского роддома по делу о халатности

Савеловский суд арестовал заведующую филиалом роддома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого Марину Сармосян по делу о халатности, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Женщина заключена под стражу до 6 февраля.

Ранее сообщалось, что Сармосян, а также заведующие всех отделений роддома были уволены после многочисленных жалоб пациентов.

Как сообщали СМИ, проверку начали после публикации в Facebook жалобы пациентки, у которой при родах пострадал ребенок. Позже были выявлены другие случаи травмирования новорожденных.