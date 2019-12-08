Число погибших в одесском колледже при пожаре возросло до 10
Число погибших при пожаре в колледже в Одессе возросло до 10 человек. Об этом сообщает госслужба Украины по ЧС на своей странице в Facebook.
Так, во время разбора завалов были обнаружены тела двух человек. Всего пострадало 30 человек, из них 10 остаются в больницах.
Пожар произошел в среду, 4 декабря. Полиция возбудила уголовное дело, рассматривается две версии возгорания – умышленный поджог и неисправность электрооборудования. Под подозрением находятся два человека.
До этого сообщалось о восьми погибших.
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