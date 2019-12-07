Найдены тела еще двоих погибших при пожаре в колледже Одессы

Спасатели обнаружили тела еще двоих погибших при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины по региону.

Отмечается, что в настоящее время проводится осмотр тел судебно-медицинским экспертом и идентификация погибших.

Всего в результате пожара погибли семь человек, продолжаются поиски еще восьми пропавших без вести.

Ранее стало известно, что 4 декабря в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Одессы произошел пожар. На данный момент сотрудники правоохранительных органов установили личности двоих подозреваемых.

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