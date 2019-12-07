Арестован лидер ОПГ по делу об убийстве главы центра «Э» Ингушении

Басманный суд Москвы отправил под арест на два месяца Хасана Полонкоева, которого следствие считает руководителем организованной преступной группы (ОПГ), причастной к убийству в Москве начальника центра «Э» МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, передает «Интерфакс».

Он заключен под стражу сроком до 6 февраля 2020 года.

Отмечается, что заседание проходило в закрытом режиме.

Полонкоеву предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ).

2 ноября в Москве Эльджаркиев и его брат, работавший врачом в столичной клинике, были застрелены на улице Академика Анохина. Злоумышленник произвел не менее 10 выстрелов по своим жертвам.

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