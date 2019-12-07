СК просит суд арестовать обвиняемых в убийстве главы Центра «Э» по Ингушетии

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Глава Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев Глава Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев
Глава Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев
Пресс-служба МВД по Республике Ингушетия

Следственный комитет России обратился в Басманный суд столицы с ходатайством о заключении под стражу предполагаемого главаря группировки, совершившей убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что в суд поступили ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Хасана Полонкоева и иных лиц.

Они обвиняются по статье УК России «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

2 ноября в Москве Эльджаркиев и его брат, работавший врачом в столичной клинике, были застрелены на улице Академика Анохина. Злоумышленник произвел не менее 10 выстрелов по своим жертвам.

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