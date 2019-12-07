Трамп озаботился проблемой смыва в туалетах

Президент США Дональд Трамп заявил, что запросил пересмотр федеральных стандартов использования и напора воды в ванных комнатах и туалетах, передает Bloomberg.

«Люди смывают воду в туалете по 10 раз, по 15 раз, вместо одного», — сказал Трамп.

Он пояснил, что снижение напора воды не дает экономии и не помогает экологии.

«Вы не можете нормально мыть руки, так как из крана течет очень мало воды, и в результате вы оставляете его включенным дольше, а в итоге вы используете такое же количество воды», — пожаловался Трамп на встрече с владельцами малого бизнеса в Белом доме.

Глава государства назвал «здравым смыслом» пересмотр стандартов, которые, по его мнению, привели к тому, что в душе вода «тихо капает», а в туалете потребляется больше воды из-за повторного смыва.