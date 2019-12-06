Число окруживших чукотское село белых медведей возросло до 60
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На Чукотке, где оголодавшие белые медведи окружили поселок Рыркайпи, власти ввели патрулирование, сообщает РИА «Новости».
Вокруг поселка бродят около 60 белых медведей. Еще накануне сообщалось о 56 особях.
Населенный пункт объезжают пограничники и полиция. Дежурные выставлены около детского сада и школы.
По данным WWF, животные не могут покинуть окрестности села по льду из-за слишком теплой погоды на Чукотке. По данным СМИ, пока они питаются тушами моржей, но скоро у них могут возникнуть трудности с едой. Отмечается, что практически все медведи худые.
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