Число окруживших чукотское село белых медведей возросло до 60

На Чукотке, где оголодавшие белые медведи окружили поселок Рыркайпи, власти ввели патрулирование, сообщает РИА «Новости».

Вокруг поселка бродят около 60 белых медведей. Еще накануне сообщалось о 56 особях.

Населенный пункт объезжают пограничники и полиция. Дежурные выставлены около детского сада и школы.

По данным WWF, животные не могут покинуть окрестности села по льду из-за слишком теплой погоды на Чукотке. По данным СМИ, пока они питаются тушами моржей, но скоро у них могут возникнуть трудности с едой. Отмечается, что практически все медведи худые.

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