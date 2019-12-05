Число погибших при пожаре в Одессе возросло

Под завалами колледжа в Одессе, где произошел пожар, обнаружено тело женщины. Об этом сообщается на странице Национальной полиции Украины в Facebook.

По последней информации, в результате пожара в учебном заведении скончались два человека. Тело второй погибшей было обнаружено сотрудниками правоохранительных органов под обломками конструкций. В настоящее время ее личность устанавливается.

В полиции заявили, что продолжается поиск еще 13 человек, пропавших без вести.

Ранее стало известно, что пожар в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Одессы произошел 4 декабря. В результате происшествия два человека погибли, 29 человек пострадали, еще 13 пропали.

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