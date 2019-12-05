В Москве в четверг ожидается до +4°С

Синоптики сообщили, что в четверг, 5 декабря, в российской столице будет до +4°С. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.

Днем температура воздуха будет варьироваться от +2°С до +4°С. Местами ожидаются небольшие осадки. Ветер западных направлений до 12 м/с.

Давление составит 744 мм рт. ст.

Вечером и ночью будет усиление ветра до 15 м/с, а также прогнозируются небольшие осадки. Температура будет около 0°С.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.

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