В Москве в четверг ожидается до +4°С
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Синоптики сообщили, что в четверг, 5 декабря, в российской столице будет до +4°С. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.
Днем температура воздуха будет варьироваться от +2°С до +4°С. Местами ожидаются небольшие осадки. Ветер западных направлений до 12 м/с.
Давление составит 744 мм рт. ст.
Вечером и ночью будет усиление ветра до 15 м/с, а также прогнозируются небольшие осадки. Температура будет около 0°С.
Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.
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