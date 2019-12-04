На омском НПЗ произошло возгорание

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Thomas Peter/Reuters

Возгорание произошло на нефтеперерабатывающем заводе в Омске, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Отмечается, что загорелась емкость с бутиленом на площади 150 кв. м.

НПЗ находится на проспекте Губкина.

Пожару присвоен третий номер сложности.