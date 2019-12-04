Жалобу на арест Олега Соколова рассмотрят в Петербурге 16 декабря
Жалобу на арест убившего аспирантку СПБГу экс-доцента Олега Соколова, рассмотрит Санкт-Петербургский городской суд 16 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката историка Александра Почуева.
Защитник сообщил, что изначально жалобу должны были рассмотреть 5 декабря.
«Заседание перенесено на 12:00 16 декабря», — сказал Почуев.
В настоящее время Соколов находится в Москве, куда его перевели из петербургского следственного изолятора «Кресты» для проведения психолого-психиатричекой экспертизы.
Бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов был арестован по обвинению в убийстве своей возлюбленной аспирантки Анастасии Ещенко. Он будет находиться под стражей до 8 января 2020 года.
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