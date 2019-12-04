Жалобу на арест Олега Соколова рассмотрят в Петербурге 16 декабря

Жалобу на арест убившего аспирантку СПБГу экс-доцента Олега Соколова, рассмотрит Санкт-Петербургский городской суд 16 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката историка Александра Почуева.

Защитник сообщил, что изначально жалобу должны были рассмотреть 5 декабря.

«Заседание перенесено на 12:00 16 декабря», — сказал Почуев.

В настоящее время Соколов находится в Москве, куда его перевели из петербургского следственного изолятора «Кресты» для проведения психолого-психиатричекой экспертизы.

Бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов был арестован по обвинению в убийстве своей возлюбленной аспирантки Анастасии Ещенко. Он будет находиться под стражей до 8 января 2020 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Транзитом в СИЗО: Соколова переведут из Бутырки

— Адвокат Соколова рассказал, какую литературу он читает в СИЗО

— Историк Соколов пытается отвлечься в СИЗО научной работой