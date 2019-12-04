Двадцать человек госпитализированы после ДТП с автобусом в Саратове

В результате ДТП с автобусом в Саратове госпитализированы 20 человек, среди них трое детей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что всего в транспортном средстве находились 20 человек, все они направлены в больницы для осмотра.

Автобус врезался в столб у дома 24 по улице Орджоникидзе в Заводском районе Саратова. Инцидент произошел в 11.10 (10.10 мск).

По данным ГИБДД, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.

В областной службе спасения сказали, что тяжелых пострадавших нет.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число пострадавших в ДТП в Саратове увеличилось до 15

— В Саратове автобус врезался в столб