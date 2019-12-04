В детском саду Омска елку установили под потолком

В одном из омских детских садов в преддверии Нового года установили елку под потолком. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на маму одного из воспитанников детсада.

Уточняется, что снимок с прикрепленной к потолку елкой она выложила в социальные сети.

Женщина выразила обеспокоенность относительно безопасности детей, в случае, если дерево упадет. Однако некоторые омичи в сети посчитали данный инцидент забавной шуткой.

Что заставило работников садика принять такое необычное решение, неизвестно.

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