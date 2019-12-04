На Камчатке стая собак напала на ребенка

В городе Вилючинске Камчатского края на 11-летнюю девочку напала свора собак. Соответствующее видео опубликовало издание «Кам 24».

Как стало известно, инцидент случился рядом со школой.

Сообщается, что животные сбили девочку с ног и потащили по земле за собой. При этом девочка надела капюшон, что спасло ее от травм головы.

Отмечается, что прохожие отпугнули собак.

В результате инцидента школьница не получила тяжелых повреждений.

В данные момент региональный СК выполняет проверку по факту произошедшего.