Синоптики рассказали, когда в Москве появятся сугробы
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Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, в каких регионах уже есть снежный покров и когда сугробы появятся в Москве. Об этом сообщает «Российской газете».
Так, снежный покров установился на Севере Сибири и Урала, в Якутии и нескольких регионах в европейской части России – Архангельской, Мурманской и Вологодской областях, а также в Республике Карелия.
В Москве устойчивый слой снега установится только в конце декабря.
Отмечается, что пока сугробов нет даже на российских горнолыжных курортах, в том числе, на Красной поляне в Сочи.
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