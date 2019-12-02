Синоптики рассказали, когда в Москве появятся сугробы

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, в каких регионах уже есть снежный покров и когда сугробы появятся в Москве. Об этом сообщает «Российской газете».

Так, снежный покров установился на Севере Сибири и Урала, в Якутии и нескольких регионах в европейской части России – Архангельской, Мурманской и Вологодской областях, а также в Республике Карелия.

В Москве устойчивый слой снега установится только в конце декабря.

Отмечается, что пока сугробов нет даже на российских горнолыжных курортах, в том числе, на Красной поляне в Сочи.

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