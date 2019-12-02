В Минздраве вступились за загуглившего диагноз врача скорой помощи

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области Галина Синькова заявила, что станция скорой помощи в Братске проводит служебное расследование после того, как в социальных сетях появилось сообщение о том, что медработник искал диагноз в интернете. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что вывоз был совершен 28 ноября в городе Братск, бригада приехала менее чем за 20 минут после вызова.

Кроме того, известно, что помощь ребенку оказывал не фельдшер, а врач-педиатр.

«Я не вижу ничего плохого в том, что врач умеет пользоваться информационными ресурсами», — сказала Синькова.

Также она добавила, что стандартные порядки по оказанию медпомощи в данном случае нарушены не были.

До этого в сети появилось видео, где врач в скорой помощи, приехав на вызов к грудному ребенку, пользуется поисковиком, чтобы поставить диагноз.